Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White Секретные коды

*#06# - показать IMEI – это неповторяющийся уникальный идентификаторКоманда работает на любых мобильных телефонах.
ANDROID КОДЫ ДЛЯ Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#*#7378423#*#* - Сервисное меню
*#*#8255#*#* - Gtalk Service Monitor
*#*#8350#*#* - Disable Dialer Log
*#*#8351#*#* - Enable Dialer Log
*#*#4636#*#* - подробная информация о телефоне и состоянии его аккумулятора.
*#*#225#*#* - развернутая информация о сохраненных событиях в календаре
*#*#426#*#* - Информация о Google play services на телефоне
*#*#759#*#* - выводит информацию о Rlz Debug UI
*#*#64663#*#* - тестирование основных функций телефона
*#8888# - показывает Hardware Version Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#9999# - показать версию прошивки Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#8999*8376263 - данные о прошивке Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#8999*324# - техническая информация о сетях
*#8999*636# - технические характеристики Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#8999*523# - контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
*#0523# - контраст
*#2255# - история звонков тлефона
*#0837# - вывод версии программного обеспечения
*#0001# - показать серийный номер
#*7337# - разблокировка Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#8999*377# - лог ошибок телефона
*#4777*8665# - настройка GPRS в телефоне Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#0020# - установка языка меню по умолчанию
*#0007# - перенастраивает режим текста на русский язык
*#9125# - установка режимов смайлов в режиме зарядки
*#7465625# - список блокировок
*7465625*638*# - блокировка сети
*#9998*228# - показывает информацию о батарее телефона
*#9998*246# - программный статус Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#9998*289# - сменить частоту сигнала будильника
*#9998*324# - экран отладки
*#9998*364# - Watchdog
*#9998*544# - Jig detect
*#9998*636# - состояние памяти Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#9998*746# - размер SIM-файла
*#9998*837# - узнать версию ПО телефона
*#9998*842# - выполняет тест виброзвонка телефона
*#9998*862# - установка режима голосового кодера (нормальная, наушник или громкая связь)
*#9998*872# - диагностика Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode
*#9998*999# - последняя проверка
*#9998*523# - контраст
*#9998*947# - сброс при критической ошибке (вводится без SIM-карты, удаляет все файлы, может вызывать сбой в работе камеры)
*2767*3855# - полный сброс EEROM (SP-разблокировка, но может изменить IMEI телефона)
*2767*2878# - пользовательский сброс EEPROM
*#0228# - информация о напряжении, температуре батареи
*#9998*JAVA# - JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
*#9998*VERNAME# - расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п.
СТАНДАРТНЫЕ GSM КОДЫ ДЛЯ Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
Изменить PIN - **04*, затем ввести старый PIN, и два раза новый PIN.
Изменить PIN2 - **042*, затем ввести старый PIN2, и два раза новый PIN2.
Разблокировать SIM-карту (PIN) - **05*, затем ввести PUK и два раза новый PIN
Разблокировать SIM-карту (PIN2) - **052*, затем ввести PUK2 и два раза новый PIN2
Настроить безусловную переадресацию вызова (вы должны заказать эту опцию у оператора)
Отменить все переадресации - ##002#
Отменить все условные переадресации - ##004#
Активировать все условные переадресации - **004*Номер телефона#
Настроить безусловную переадресацию
Выключить и деактивировать - ##21#
Деактивировать - #21#
Включить и активировать - **21*Номер телефона#
Включить - *21#
Проверить состояние - *#21#
Сделать переадресацию звонков в случае "нет ответа"
Выключить и деактивировать - ##61#
Деактивировать - #61#
Включить и активировать - **61*Номер телефона#
Включить - *61#
Проверить состояние - *#61#
Сделать установку времени звонка до срабатывания переадресации звонков в случае "нет ответа"
При установке переадресации по "нет ответа" вы можете задать время в секундах, которое система дает вам на поднятие трубки. Если за это время вы не подняли трубку, входящий звонок будет переадресован.
Пример: - **61*+709571234604321**30# - устанавливает время ожидания 30 секунд
Установить время ожидания - **61*Номер телефона**N# , N=5..30 (секунд)
Удалить предыдущую установку - ##61#
Сделать переадресацию звонков в случае "не доступен"
Выключить и деактивировать - ##62#
Деактивировать - #62#
Включить и активировать - **62*Номер телефона#
Включить - *62#
Проверить состояние - *#62#
Сделать переадресацию звонков в случае "занято"
Выключить и деактивировать - ##67#
Деактивировать - #67#
Включить и активировать - **67*Номер телефона #
Включить - *67#
Проверить состояние - *#67#
Настроить запрет вызова (нужно заказать услугу у оператора)
Изменить пароль для всех запретов (по умолчанию - 0000)
- **03*330*старый пароль*новый пароль*новый пароль#
Настроить запрет всех исходящих звонков
Активировать - **33*пароль#
Деактивировать - #33*пароль#
Проверить состояние - *#33#
Сделать запрет всех звонков на Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
Активировать - **330*пароль#
Деактивировать - #330*пароль#
Проверить состояние - *#330#
Сделать запрет всех исходящих международных звонков на Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
Активировать - **331*пароль#
Деактивировать - #331*пароль#
Проверить состояние - *#331#
Настроить запрет всех входящих звонков
Активировать - **353*пароль#
Деактивировать - #353*пароль#
Проверить состояние - *#353#
Настроить запрет всех входящих звонков при роуминге
Активировать - **351*пароль#
Деактивировать - #351*пароль#
Проверить состояние - *#351#
Сделать Ожидание вызова (вам необходимо заказать услугу у оператора)
Активировать - *43#
Деактивировать - #43#
Проверить состояние - *#43#
Функция Анти АОН в телефоне
Запретить - #30#номер телефона
Разрешить - *30#номер телефона
Проверить состояние - *#30#
Функция АОН в телефоне
Запретить - #77#
Разрешить - *77#
Проверить состояние - *#77#
Вопросы о секретных кодах Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White
Задать вопрос осекретных кодах на Sony Xperia C5 Ultra Dual E5533 White